ASCOLTITV 30 APRILE 2021 | RECORD FELICISSIMA SERA 22 | 5% | TOP DIECI 16 | 4% | QUARTO GRADO 7 | 5% | ZORO 5 | 1% E CROZZA 5% INSINNA SUPERA IL 24%

(Di sabato 1 maggio 2021) ASCOLTI TV 30· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – x M E D I A S E T24 – xPT – x Tg1 ore 8 – 1118 18.98UnoMattina – 863 16.03Storie Italiane – 799 16.29Storie Italiane – 823 13.97È sempre Mezzogiorno – 1627 14.45Tg1 – 3685 23.73Oggi è un Altro Giorno – 1715 13.12Paradiso delle Signore – 2026 19.23Anteprima ViD – 1568 15.50La Vita in Diretta – 1784 16.23L’Eredità – 2771 20.34L’Eredità – 4122 24.04Tg1 – 5149 24.07Soliti Ignoti – 4798 19.30Top– 3694 16.35 1839 13.10 310 9.88 2598 22.48Tv7 – 645 6.62 Tg5 ore 8 – 1249 21.26Mattino 5 – 958 17.92 + 943 19.18Forum – 1465 17.98Tg5 – 2888 20.03Beautiful – 2461 15.84Una Vita – 2497 17.20UeD – 2544 20.82Amici + Isola – 2036 19.66 + 1992 19.70DayDreamer – 1819 18.20P5 – 1629 15.93 + 1871 16.78Avanti un Altro! – 2011 15.51Avanti un ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : #ASCOLTITV APRILE

Ascolti Isola dei Famosi 2021, puntata del 29Rai1, Un passo dal cielo: 4.747.000 spettatori ... Si alzano le voci ma non gli #? Il Grande Flagello (@grande_flagello) April 30, 2021Ascolti Isola dei Famosi 2021, puntata del 26Rai1, La fuggitiva : 5.311.000 spettatori (...1mln 17% 8 3,4mln 19% 9 2,9mln 17% 10 3mln 17% 11 2,8mln 17% 12 2,8mln 17% #isola ##...Nella serata di ieri, venerdì 30 aprile 2021, su Rai1 la seconda puntata di Top Dieci – dalle 21:39 alle 23:57 – ha conquistato 3.694.000 spettatori pari al 16.4% di share. Su Canale5 l’ultimo appunta ...Chiusura con record per il varietà del duo comico pugliese in prima serata su Canale 5. Carlo Conti perde spettatori con Top Dieci ...