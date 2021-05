Anna Tatangelo avrà un altro figlio? La risposta spiazza tutti (Di sabato 1 maggio 2021) La bellissima cantante Anna Tatangelo, oggi sarà ospite a Verissimo nello studio di Silvia Toffanin dove parlerà la lunghissima relazione avuta con il cantante Gigi D’Alessio e quel suo desiderio di allargare la famiglia. Cerchiamo di scoprire qualcosa in più sugli intervista odierna. La storia d’amore fra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio indubbiamente ha fatto Sognare milioni di fan punto proprio Anna Tatangelo dell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin ha voluto raccontare il suo dolore dopo essersi separata dal cantante napoletano. La donna ha dichiarato di averci provato con tutte le sue forze a tenere unità la famiglia, ma alla fine non c’è stato nulla da fare. La cantante originaria di Sora, si è lasciata in ottimi rapporti con Gigi D’Alessio, D’altronde lui il ... Leggi su newsitaliane (Di sabato 1 maggio 2021) La bellissima cantante, oggi sarà ospite a Verissimo nello studio di Silvia Toffanin dove parlerà la lunghissima relazione avuta con il cantante Gigi D’Alessio e quel suo desiderio di allargare la famiglia. Cerchiamo di scoprire qualcosa in più sugli intervista odierna. La storia d’amore frae Gigi D’Alessio indubbiamente ha fatto Sognare milioni di fan punto propriodell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin ha voluto raccontare il suo dolore dopo essersi separata dal cantante napoletano. La donna ha dichiarato di averci provato con tutte le sue forze a tenere unità la famiglia, ma alla fine non c’è stato nulla da fare. La cantante originaria di Sora, si è lasciata in ottimi rapporti con Gigi D’Alessio, D’nde lui il ...

Advertising

zazoomblog : Anna Tatangelo avrà un altro figlio? La risposta spiazza tutti - #Tatangelo #altro #figlio? #risposta - _PuntoZip_ : Oggi in TV: A “VERISSIMO” ospiti: Anna Tatangelo, Malika Ayane, Beppe Carletti, Rajae Bezzaz e Lorella Boccia - CeccarelliL_ : Oggi in TV: A “VERISSIMO” ospiti: Anna Tatangelo, Malika Ayane, Beppe Carletti, Rajae Bezzaz e Lorella Boccia - luca1897luca : RT @annalisa__scar: @creviceart @LauraPausini @_AnnaTatangelo_ @Emystarlight forse non avrebbe bisogno di arrendersi , al primo pugno o kic… - luca1897luca : RT @annalisa__scar: @kickboxingfa @luca1897luca @_AnnaTatangelo_ @LauraPausini @Emystarlight @creviceart @Pibeciclide @ElisaLadaga @SaraLic… -