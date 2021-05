Ancelotti su Juve-Milan | “Vinca il migliore | sperando che sia la squadra rossonera”

(Di domenica 2 maggio 2021) Carlo, allenatore dell’Everton, è stato intercettato da Sky Sport al termine della gara persa contro l’Aston Villa. Ecco le sue dichiarazioni. “Lotta Champions trantus–, chi merita di più? Chi arriva prima. È una bella lotta come lo è qua. Cheile che ilsia il”. Su Pirlo: “Non ho voglia di dare un giudizio, non mi permetto. Tutti gli allenatori sono sotto attacco. A lui voglio bene e punto”. FOTO: Twitter Everton L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

donnie_darko82 : RT @lellacmilan: Ancelotti “Juve-Milan? Che vinca il migliore e che il migliore sia il Milan” MISTER?? - UZimarri : Ancelotti “Juve-Milan? Che vinca il migliore e che il migliore sia il Milan” Sarà una lunga settimana. #milan… - milansette : Ancelotti: 'Juve-Milan? Che vinca il migliore e che i migliori siano i rossoneri' - ale_taia : RT @MilanNewsit: Ancelotti: 'Juve-Milan? Che vinca il migliore e che i migliori siano i rossoneri' - JdDm23 : RT @MilanNewsit: Ancelotti: 'Juve-Milan? Che vinca il migliore e che i migliori siano i rossoneri' -

Ultime Notizie dalla rete : Ancelotti Juve

alfredopedulla.com

L'ultima partita in casa contro i sardi fu una sconfitta nel 2019, con la squadra diin ... Il Napoli è terzo, davanti per differenza reti ae Milan. E' un passaggio fondamentale dello ...L'ultima partita in casa contro i sardi fu una sconfitta nel 2019, con la squadra diin ... Il Napoli è terzo, davanti per differenza reti ae Milan. E' un passaggio fondamentale dello ...l tecnico dell’Everton Carlo Ancelotti è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport al termine del match perso oggi contro l’Aston ...Calciomercato Juventus, il prossimo mercato bianconero andrà a caccia di importanti plusvalenze: una la potrebbe portare Rabiot.