Verissimo, ospiti sabato 1 maggio: da Lorella Boccia ad Anna Tatangelo, la lista completa (Di venerdì 30 aprile 2021) Verissimo, ecco chi saranno gli ospiti del prossimo appuntamento in programma sabato 1 maggio: l’elenco completo! sabato 1 maggio è attesa una nuova puntata del programma condotto da Silvia Toffanin. L’appuntamento pomeridiano del sabato con Verissimo è un piacere per i telespettatori di Canale 5 che ogni weekend ascoltano dichiarazioni inedite, racconti mai sentiti prima, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 30 aprile 2021), ecco chi saranno glidel prossimo appuntamento in programma: l’elenco completo!è attesa una nuova puntata del programma condotto da Silvia Toffanin. L’appuntamento pomeridiano delconè un piacere per i telespettatori di Canale 5 che ogni weekend ascoltano dichiarazioni inedite, racconti mai sentiti prima, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

SofiaElisabett : @Parpiglia @faniuccia94 Ma soprattutto avete portato leggerezza al fatta bene perché è strutturato per ridere con l… - ChiecoValentina : @frankiehinrgmc Verissimo. Io sono di Bari e ho una zia ricoverata in una Rsa lombarda. Pur essendo vaccinata sia l… - AngelaChiorazz1 : RT @tuttopuntotv: Verissimo, tutti gli ospiti e le anticipazioni di sabato 1 maggio 2021 #verissimo #leonardolamacchia #Amici20 https://t.c… - tuttopuntotv : Verissimo, tutti gli ospiti e le anticipazioni di sabato 1 maggio 2021 #verissimo #leonardolamacchia #Amici20 - roberta__m_ : RT @ahoy_mat: ?? È già in onda il nuovo promo di verissimo che annuncia tra gli ospiti anche Leonardo Lamacchia #Amici20 -