Vaccini, il Generale Figliuolo: "Entro luglio il 60% con prima e seconda dose" (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Generale ne è convinto A "Porta a Porta", il commissario straordinario per l'emergenza Covid – 19, il Generale Francesco Paolo Figliuolo, si è lasciato andare a dichiarazioni importanti. Entro luglio, infatti, ha garantito che almeno il 60% della popolazione avrà già ricevuto prima e seconda dose del vaccino. "Con quel 60% ritengo che si possa passare un'estate tranquilla, sempre seguendo le regole" ha spiegato. Ancora non è stato raggiunto il famigerato obiettivo delle 500 mila vaccinazioni al giorno. I dati complessivi parlano (fino ad ora) di 13.661.886 (ovvero il 22%) che ha ricevuto la prima dose, chi ne ha ricevute ambo è il 9,65% (5.756.729) e chi ha ricevuto il mondose è lo 0,08%.

