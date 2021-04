Uomini e Donne, è crisi tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri: “Lei si è allontanata” (Di venerdì 30 aprile 2021) Come si era ipotizzato, le cose tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua non vanno più bene come all’inizio. La coppia, che è uscita da Uomini e Donne appena due mesi fa, sta già vivendo le prime incomprensioni e ha ammesso di trovarsi in una fase di rodaggio nella quale cerca di capire se tra loro può funzionare anche lontano dalle telecamere, nella vita di tutti i giorni. E i dubbi ci sono ancora, nonostante appena qualche giorno fa Riccardo e Roberta si siano rivisti (abitano in due città diverse) e abbiano rassicurato i fan sul fatto che non si sono lasciati. Uomini e Donne, lo sfogo di Roberta Di Padua su Riccardo ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 30 aprile 2021) Come si era ipotizzato, le cose traDinon vanno più bene come all’inizio. La coppia, che è uscita daappena due mesi fa, sta già vivendo le prime incomprensioni e ha ammesso di trovarsi in una fase di rodaggio nella quale cerca di capire se tra loro può funzionare anche lontano dalle telecamere, nella vita di tutti i giorni. E i dubbi ci sono ancora, nonostante appena qualche giorno fasi siano rivisti (abitano in due città diverse) e abbiano rassicurato i fan sul fatto che non si sono lasciati., lo sfogo diDisu...

Advertising

robersperanza : Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Serviz… - LegaSalvini : ?? Maria Giovanna Maglie: 'Murgia insultata al supermercato? Certo, perché lei l'attacco al generale Figliuolo, e a… - matteosalvinimi : Il padre Beppe #Grillo non lo commento, il politico Beppe Grillo invece sì: vergogna!!! Ancora più vergognoso il si… - ildottormea : RT @TommiBori: Per la prima volta l'Italia supera il mezzo milione di dosi di vaccino somministrate in un solo giorno. Grazie a tutte le d… - carmelaciulla1 : RT @pierofassino: Grazie al Presidente Mattarella di aver conferito a Edith Bruck il titolo di Cavaliere di Gran Croce al merito della Repu… -