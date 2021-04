Un nuovo aereo proveniente dall'India è atteso a Roma: test ai presenti a bordo (Di venerdì 30 aprile 2021) Fiumicino è in attesa di un nuovo volo in arrivo dall'India: come per il precedente, tutti i passeggeri verranno testati e isolati. nuovo volo in arrivo dall’India a Fiumicino: tamponi e isolamento per i passeggeri su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 30 aprile 2021) Fiumicino è in attesa di unvolo in arrivo: come per il precedente, tutti i passeggeri verrannoati e isolati.volo in arrivoa Fiumicino: tamponi e isolamento per i passeggeri su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : nuovo aereo Covid: 150 milioni di contagi nel mondo. Nuovo record negativo in India Il Covid nel mondo Il Paese più colpito in termini assoluti dal nuovo coronavirus restano gli Stati ... Un aereo militare che trasportava più di 400 bombole di ossigeno, attrezzature per ospedali e un ...

Cassa COVID DL Sostegni: confermato l'inizio dal 29.3. Infine, riguardo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema ... si fa presente che il nuovo periodo di trattamenti previsto dal citato articolo 8 potrà essere richiesto a ...

Voli dall’India, perché continuano ad arrivare nonostante l’ordinanza di Speranza: 23 i positivi a ... Il Sole 24 ORE Volotea: nuova rotta Brindisi-Milano Linate Sarà attivo da sabato 3 luglio il nuovo collegamento operato da Volotea dall’Aeroporto di Brindisi a ...

Covid India, nuovo record di casi. Arrivano aiuti dagli Usa Ancora un record, il più triste. Non si ferma la corsa inesorabile dell'epidemia in India, dove nelle ultime 24 ore sono stati 386.452 i nuovi casi registrati e resi noti dal ...

