Udinese Juventus | Pirlo può sorridere | recuperati due titolarissimi

(Di venerdì 30 aprile 2021)– Domenica va in scena, alle 18.00,. Non ci sono alternative alla vittoria considerando che si è ormai entrati nelle ultime giornate di campionato e la volata Champions vede coinvolte tante squadre. Riuscirà ad ottenere il piazzamento desiderato solo chi terrà i nervi saldi e sbaglierà di meno. Milan, Atalanta, Lazio e Napoli daranno filo da torcere ai bianconeri che hanno ancora lo scontro diretto con Milan e Inter da giocare., buone notizie dall’infermerie “La Juve si è ritrovata nuovamente al Training Center per una nuova giornata di lavoro sul campo. – si legge sul sito bianconero – In questa fase della stagione è d’obbligo pensare a una gara alla volta e il futuro prossimo dei bianconeri si chiama. Per ...

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Juventus

Per laè tempo di concentrarsi in vista della prossima partita che la vedrà protagonista domenica in Friuli per affrontare l'. Non ci sono alternative alla vittoria considerando che si è ...Lariceve due buone notizie verso l'avvicinamento alla sfida contro l'di domenica. Federico Chiesa e Danilo sono recuperati e giocheranno probabilmente da titolari contro i friulani. ...UDINESE JUVENTUS - Domenica va in scena, alle 18.00, Udinese Juventus. Non ci sono alternative alla vittoria consid ...Si comincia domani alle 15 con Verona-Spezia e si chiude lunedì sera con Torino-Parma: come seguire tutte le gare in programma ...