The Who, quando Keith Moon bloccò una strada per gettare oggetti dalla finestra dell’albergo | Memories (Di venerdì 30 aprile 2021) Keith Moon degli Who. Basterebbe questa frase per avere già un’idea di ciò che si andrà a raccontare. Batterista geniale, innovativa e personaggio bizzarro, Keith è quello dell’esplosivo nella grancassa, della detonazione in diretta televisiva, della divisa da gerarca nazista, del collasso sul palco e, infine, degli oggetti scagliati dalla finestra dell’hotel. Il 30 aprile 1976 Keith Moon si annoia. Gli Who sono in tour negli Stati Uniti e quella sera è la volta di New York. Si annoia, Keith, in quella stanza d’albergo. La band è un’icona mondiale, i soldi ci sono e la fantasia del batterista è infinita. A proposito della sua fantasia, infatti, si pronuncerà Roger Daltrey ricordandolo come “l’uomo più divertente che abbia mai ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 aprile 2021)degli Who. Basterebbe questa frase per avere già un’idea di ciò che si andrà a raccontare. Batterista geniale, innovativa e personaggio bizzarro,è quello dell’esplosivo nella grancassa, della detonazione in diretta televisiva, della divisa da gerarca nazista, del collasso sul palco e, infine, degliscagliatidell’hotel. Il 30 aprile 1976si annoia. Gli Who sono in tour negli Stati Uniti e quella sera è la volta di New York. Si annoia,, in quella stanza d’albergo. La band è un’icona mondiale, i soldi ci sono e la fantasia del batterista è infinita. A proposito della sua fantasia, infatti, si pronuncerà Roger Daltrey ricordandolo come “l’uomo più divertente che abbia mai ...

Advertising

msKOSTNER : „Colui che danza cammina sull’acqua e dentro una fiamma' ??? „The one who dances walks on water and into a flame”… - _854569266004 : @setidicessi Dillo a me , primo concerto 1967/8 Roma , Humble Pie in prima parte dei The Who . Sono lo Spettatore ideale . - STAY00NG : @lrhheart HAHAHSHSHSHSHS WHO THE GUCKWKSKSKS - WlrdStray : @sonyeon_aly7 la canzone si riferisce al gioco che in corea si chiama Guess who Mafia? infatti l'album si chiama gu… - ramyeonryujin : SO WHO’S THE MAFIA HAHAHAHAHA -