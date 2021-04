Ten Hag | niente Tottenham | all' Ajax fino al 2023

(Di venerdì 30 aprile 2021) Erik Ten Hag ancora all': ufficiale l'estensione annuale del contratto in precedenza validoal 30 giugno 2022. Cadono, quindi, le ipotesi legate ae Eintracht Francoforte . ...

DiMarzio : #Ajax, ufficiale il rinnovo di #TenHag - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: 'La sua casa? Amsterdam'. L'Ajax annuncia il rinnovo di Erik ten Hag - AntonioSpurs13 : @Zorochan_1 @NandoPiscopo1 @NicoSchira È come finire nella brace,sei con le mani legati,prima Rodgers,poi Nagelsman… - JPlays1973 : RT @DiMarzio: #Ajax, ufficiale il rinnovo di #TenHag - marrus91 : RT @DiMarzio: #Ajax, ufficiale il rinnovo di #TenHag -

Corriere dello Sport.it

Erikancora all'Ajax : ufficiale l'estensione annuale del contratto in precedenza valido fino al 30 giugno 2022. Cadono, quindi, le ipotesi legate a Tottenham e Eintracht Francoforte . Domenica gli ...Sulla carta sarà una sfida molto complicata - com'è stata anche quella contro gli olandesi di- ma i giallorossi hanno almeno tre motivi per sperare di raggiungere l atto finale. 1. Edin ...Il Tottenham riflette sul futuro della panchina dopo l'addio di Mourinho. I due candidati 'forti' sono Erik Ten Hag e Ralf Rangnick.Il Tempo stamane titola: "Roma-Sarri ora è in discesa". Il Tottenham su ten Hag libera la strada ai giallorossi. L’allenatore toscano potrebbe arrivare nella ...