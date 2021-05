Solidarietà femminile (Di venerdì 30 aprile 2021) Perché noi donne ci riempiamo la bocca di questa che in fondo non esiste e tante volte è il perfetto contrario? Si può essere amiche di una donna veramente, di essere felice delle sue gioie e soffrire realmente delle sue tristezze che in parte diventano le tue. Si, lo si può essere. Ma tante volte non lo si è neanche di una persona conosciuta, che frequenti e a cui vuoi bene o almeno dovresti. Parliamoci chiaro Il mio è proprio un articolo avvelenato versa la categoria di donne che si sente parte di un gruppo, che si sente trascinata da un ideale che non esiste. Ho visto gente essere addirittura amica e sparlare dietro, creare finte sintonie anche con estranei pur di non schierarsi… ma che amica è e aggiungerei tanto meno donna. Non sbandierare il tuo femminismo inutile tanto ormai non ci crederà nessuno. Che poi di donne che veramente si professano ce ne sono ... Leggi su distantimaunite (Di venerdì 30 aprile 2021) Perché noi donne ci riempiamo la bocca di questa che in fondo non esiste e tante volte è il perfetto contrario? Si può essere amiche di una donna veramente, di essere felice delle sue gioie e soffrire realmente delle sue tristezze che in parte diventano le tue. Si, lo si può essere. Ma tante volte non lo si è neanche di una persona conosciuta, che frequenti e a cui vuoi bene o almeno dovresti. Parliamoci chiaro Il mio è proprio un articolo avvelenato versa la categoria di donne che si sente parte di un gruppo, che si sente trascinata da un ideale che non esiste. Ho visto gente essere addirittura amica e sparlare dietro, creare finte sintonie anche con estranei pur di non schierarsi… ma che amica è e aggiungerei tanto meno donna. Non sbandierare il tuo femminismo inutile tanto ormai non ci crederà nessuno. Che poi di donne che veramente si professano ce ne sono ...

