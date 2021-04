Salvini definisce il “caso Durigon” un “venticello” (Di venerdì 30 aprile 2021) venticello non è solo il nome del personaggio interpretato dal compianto Bombolo (al secolo Franco Lechner) nella serie di film con Tomas Milian. Da oggi, infatti, diventa anche il modo in cui Matteo Salvini ha provato a sgonfiare il caso Durigon. Il leader della Lega è corso in difesa del “suo” sottosegretario all’Economia, “suo” coordinatore per la Regione Lazio e “suo” commissario per la Lega a Roma. Una difesa d’ufficio, nonostante le immagini realizzate da Fanpage che mostrano il volto del deputato del Carroccio mentre dice al suo interlocutore che il generale della finanza che indaga sul caso dei 49 milioni di euro “è stato messo lì” dalla Lega. caso Durigon, Salvini parla di “venticello” “Il video su Durigon ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021)non è solo il nome del personaggio interpretato dal compianto Bombolo (al secolo Franco Lechner) nella serie di film con Tomas Milian. Da oggi, infatti, diventa anche il modo in cui Matteoha provato a sgonfiare il. Il leader della Lega è corso in difesa del “suo” sottosegretario all’Economia, “suo” coordinatore per la Regione Lazio e “suo” commissario per la Lega a Roma. Una difesa d’ufficio, nonostante le immagini realizzate da Fanpage che mostrano il volto del deputato del Carroccio mentre dice al suo interlocutore che il generale della finanza che indaga suldei 49 milioni di euro “è stato messo lì” dalla Lega.parla di “” “Il video su...

