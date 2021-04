Roma, scooter si scontra con un’autoarticolato: gravissimo 52enne (Di venerdì 30 aprile 2021) Terribile incidente nel primo pomeriggio di oggi, 30 aprile, a Roma, in Viale Jonio, all’altezza dello svincolo dii va Matteo Bandello, nel quartiere Montesacro. Intorno alle ore 15:10 un autoarticolato Iveco guidato da un uomo italiano di 54 anni e uno scooter Honda SH alla cui guida si trovava un uomo, anche lui italiano, di 52 anni, si sono scontrati per ragioni ancora in fase di accertamento. 52enne in gravi condizioni A causa dell’urto lo scooterista è rimasto gravemente ferito. Il conducente dell’autoarticolato si è fermato per prestare soccorso. L’uomo è stato poi soccorso dai sanitari del 119 e trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del III gruppo Nomentano per i rilievi. Gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 aprile 2021) Terribile incidente nel primo pomeriggio di oggi, 30 aprile, a, in Viale Jonio, all’altezza dello svincolo dii va Matteo Bandello, nel quartiere Montesacro. Intorno alle ore 15:10 un autoarticolato Iveco guidato da un uomo italiano di 54 anni e unoHonda SH alla cui guida si trovava un uomo, anche lui italiano, di 52 anni, si sonoti per ragioni ancora in fase di accertamento.in gravi condizioni A causa dell’urto loista è rimasto gravemente ferito. Il conducente dell’autoarticolato si è fermato per prestare soccorso. L’uomo è stato poi soccorso dai sanitari del 119 e trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del III gruppo Nomentano per i rilievi. Gli ...

