Repubblica – I giocatori dalla parte di Gattuso, vogliono la riconferma (Di venerdì 30 aprile 2021) I giocatori del Napoli vogliono la riconferma di Gennaro Gattuso. Il tecnico ha instaurato un ottimo rapporto con i suoi giocatori, che si è intensificato soprattutto dopo il periodo difficilissimo tra dicembre e febbraio. Le difficoltà hanno unito il gruppo, proprio grazie alla mediazione ed al carisma di Gattuso, che pure qualche problemino lo aveva trovato ad amalgamare i suoi calciatori. Ora però il discorso è totalmente cambiato. Il Napoli è unito e compatto, dentro e fuori dal campo. Lo si vede sul terreno di gioco con i giocatori che entrano in campo con una mentalità diversa. Inoltre trovato un assetto di gioco stabile, oltre che i calciatori infortunati o affetti da Covid, la squadra ha ritrovato gioco ed entusiasmo. De Laurentiis ed il rinnovo di ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 30 aprile 2021) Idel Napoliladi Gennaro. Il tecnico ha instaurato un ottimo rapporto con i suoi, che si è intensificato soprattutto dopo il periodo difficilissimo tra dicembre e febbraio. Le difficoltà hanno unito il gruppo, proprio grazie alla mediazione ed al carisma di, che pure qualche problemino lo aveva trovato ad amalgamare i suoi calciatori. Ora però il discorso è totalmente cambiato. Il Napoli è unito e compatto, dentro e fuori dal campo. Lo si vede sul terreno di gioco con iche entrano in campo con una mentalità diversa. Inoltre trovato un assetto di gioco stabile, oltre che i calciatori infortunati o affetti da Covid, la squadra ha ritrovato gioco ed entusiasmo. De Laurentiis ed il rinnovo di ...

