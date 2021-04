Radici Group | un filato riciclato dal nylon per le calze green della Macron

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 30 aprile 2021) Essere protagonisti del cambiamento, promuovendo un modello di business sostenibile che sia capace di creare filiere tracciabili, virtuose e competitive, con benefici per tutti gli stakeholder. Questa è la strategia aziendale comune a, brand leader internazionale nel settore dello sportswear, e, realtà italiana nata a Bergamo tra i protagonisti mondiali nella produzione di una vasta gamma di intermedi chimici, polimeri, tecnopolimeri ad alte prestazioni e soluzioni tessili avanzate destinati ad applicazioni in diversi ambiti, principalmente nel settore moda. Due primati dell’imprenditoria italiana che hanno deciso di unire le proprie competenze per sviluppare e produrre abbigliamento tecnico sportivo, che coniughi performance elevate e sostenibilità. Fruttocollaborazione è in particolare un ...