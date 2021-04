Pio e Amedeo, il dramma prima di una “Felicissima sera” (Di venerdì 30 aprile 2021) Per Pio e Amedeo questo battesimo in prima serata è stato sicuramente vincente. I mesi che lo hanno preceduto però sono stati difficili. Pio e Amedeo (Google Images) Questa sera per Pio e Amedeo sarà l’ultima “Felicissima sera”. Il duo comico pugliese dopo due serate all’insegna del buonumore, con picchi di share importanti sono pronti a chiudere il cerchio. L’esperienza televisiva è stata molto positiva, tanto che siamo certi Mediaset non tarderà ad affidargli un nuovo progetto. Il programma inizialmente doveva far parte dei palinsesti della precedente stagione televisivi. Il covid però ha costretto Mediaset a rivedere i propri piani. Anche quest’anno la trasmissione ha rischiato grosso ed è stata posticipata di ... Leggi su chenews (Di venerdì 30 aprile 2021) Per Pio equesto battesimo inta è stato sicuramente vincente. I mesi che lo hanno preceduto però sono stati difficili. Pio e(Google Images) Questaper Pio esarà l’ultima “”. Il duo comico pugliese dopo duete all’insegna del buonumore, con picchi di share importanti sono pronti a chiudere il cerchio. L’esperienza televisiva è stata molto positiva, tanto che siamo certi Mediaset non tarderà ad affidargli un nuovo progetto. Il programma inizialmente doveva far parte dei palinsesti della precedente stagione televisivi. Il covid però ha costretto Mediaset a rivedere i propri piani. Anche quest’anno la trasmissione ha rischiato grosso ed è stata posticipata di ...

Advertising

IlContiAndrea : Per la prima volta un Achille Lauro intimorito. Solo Pio e Amedeo potevano riuscirci #FelicissimaSera - ClaudioBaglioni : Claudio Baglioni a 'Felicissima Sera' il programma condotto da Pio e Amedeo. #felicissimasera #pioeamedeo @Totti - G_whowasonfire_ : RT @ltsmonique: Ma voi ci pensate che ci hanno rotto il cazzo perché ridevamo per LOL quando esiste letteralmente gente che ride per Pio e… - elliethescythe : RT @ltsmonique: Ma voi ci pensate che ci hanno rotto il cazzo perché ridevamo per LOL quando esiste letteralmente gente che ride per Pio e… - cn1926it : #PioeAmedeo: “#Insigne ci consiglia i neomelodici, #Gattuso ruspante come noi!” -