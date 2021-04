(Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. (Adnkronos) - Un'tanto '' quanto. E' questo il dato più rilevante, nell'operato di Napoleone, che il giornalista e scrittore Corradomette in rilievo parlando con l'Adnkronos, in vista del bicentenario della morte del generale che cadrà il prossimo 5 maggio. Un'che, al contrario, sotto il profilo culturale, si è mostrata più duratura e solida. In Napoleone, infatti, "stupisce questo: che la suadal punto di vistae della credi nuovi stati e nuovi sovrani, fu molto. Invece è stata più duratura l'altra sua: cioè la fonddi grandi istituti culturali a cominciare dal museo del ...

Advertising

TV7Benevento : **Napoleone: Augias, 'La sua azione militare fu travolgente ma effimera'**... - chihirojuno : 'Gli uomini politici hanno sempre torto quando parlano pieni di collera.' Napoleone/Carrado Augias. #leparoledellasettimana @RaiTre - SarahRanieri2 : Totalmente innamorata di Corrado Augias che smerda elegantemente Grillo che starnazza citando Napoleone: “il politi… - real_arianthro : @QuanteStorieRai Come si intitola il libro di aforismi di Napoleone che ha Augias? -

Ultime Notizie dalla rete : **Napoleone Augias

Metro

Doveva sedurreIII nella speranza che lui nell'alcova si lasciasse sfuggire informazioni ... In appello disse di aver usato quei soldi per pagare, Chiamparino, la Bresso e altri, ma ...Doveva sedurreIII nella speranza che lui nell'alcova si lasciasse sfuggire informazioni ... In appello disse di aver usato quei soldi per pagare, Chiamparino, la Bresso e altri, ma ...Ha cambiato la storia e oggi, a duecento anni dalla morte, la sua figura non smette di alimentare polemiche. Con Corrado Augias, Daria Galateria, Anais ...