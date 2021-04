MotoGP GP Spagna Jerez 2021 | Bagnaia | “Mi trovo bene con questo team”

(Di venerdì 30 aprile 2021) “Sono un pilota che predilige serenità nel box e mi sto davvero trovandocon. C’è aria fresca emi mette tranquillità anche in pista, mi sembra di essere tornato ai tempi delVR46. Poi con questa moto mi diverto molto a fare il time attack“. Lo ha detto a Sky Sport Francesco, autore del miglior tempo nelle prove libere del venerdì del Gran Premio didisul circuito di. Il pilota della Ducati è molto soddisfatto per il feeling trovato nelle FP2. “Sono contento, questa pista non ha mai portatoa Ducati ma già l’anno scorso ero veloce – ha concluso-. Stamattina non ero a posto e abbiamo fatto delle modifiche. Sono riuscito a essere ...

... 'Sappiamo che purtroppo il team di Raul Romero (proprietario del team Esponsorama, ndr) non ha avuto il rinnovo per la2022. Noi vorremo poter contare ancora su una squadra indipendente: ...Francesco Bagnaia in sella alla Ducati è stato il più veloce nella classifica combinata delle prime due sessioni di prove libere del gran premio di, classe, in programma domenica sul circuito di Jerez de la Frontera. Alle spalle del pilota italiano, i più veloci sono stati il leader della classifica mondiale Fabio Quartararo con la ...Il pilota Ducati sfodera un grande giro sul finale e regola Quartararo ed Espargaro, terzo con l'Aprilia davanti all'azzurro e Vinales. Difficoltà per Mir (13°) e Marquez (16°), soltanto 21° Rossi ...JEREZ (SPAGNA) (ITALPRESS) – Francesco Bagnaia firma il miglior tempo delle prove libere del Gran Premio di Spagna di MotoGP. Sul circuito di Jerez, nella seconda sessione, il pilota della Ducati ha c ...