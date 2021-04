LIVE MotoGP, GP Spagna in DIRETTA: Morbidelli in testa, stupisce l’Aprilia! (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 A PORTIMAO ALLE 12.30 E 16.00 14.34 Valentino Rossi è 16° a 0.994 dal compagno di squadra Morbidelli. Come già accaduto stamattina, il Dottore parte bene, poi patisce come non mai il degrado delle gomme. Sul passo c’è da lavorare. 14.33 L’Aprilia migliora gara dopo gara. 1’37?948 per Aleix Espargarò, è 2° a 0.244 da Morbidelli. Attenzione perché lo spagnolo sta utilizzando gomme medie usate, dunque il passo è assolutamente ottimo! 14.32 ZAMPATA DI MARC MARQUEZ! E’ 6° a 0.591. Lo spagnolo si sta gestendo, ma quando decide di spingere guadagna subito tante posizioni. 14.31 Mir risale ed è 10°. 14.31 Francesco Bagnaia torna in pista con gomme medie, le stesse che sin qui hanno utilizzato Quartararo e ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI F1 A PORTIMAO ALLE 12.30 E 16.00 14.34 Valentino Rossi è 16° a 0.994 dal compagno di squadra. Come già accaduto stamattina, il Dottore parte bene, poi patisce come non mai il degrado delle gomme. Sul passo c’è da lavorare. 14.33 L’Aprilia migliora gara dopo gara. 1’37?948 per Aleix Espargarò, è 2° a 0.244 da. Attenzione perché lo spagnolo sta utilizzando gomme medie usate, dunque il passo è assolutamente ottimo! 14.32 ZAMPATA DI MARC MARQUEZ! E’ 6° a 0.591. Lo spagnolo si sta gestendo, ma quando decide di spingere guadagna subito tante posizioni. 14.31 Mir risale ed è 10°. 14.31 Francesco Bagnaia torna in pista con gomme medie, le stesse che sin qui hanno utilizzato Quartararo e ...

zazoomblog : DIRETTA MotoGP GP Spagna LIVE: si riparte alle 14.10. Valentino Rossi non esclude l’ipotesi VR46 - #DIRETTA #MotoGP… - FormulaPassion : #MotoGP: seguite con noi in diretta le PL2 del #SpanishGP - infoitsport : DIRETTA MotoGP, GP Spagna LIVE: Valentino Rossi non esclude di correre con la sua VR46. FP2 alle 14.10 - gponedotcom : LIVE FP2 Jerez MotoGP - La cronaca in diretta minuto per minuto: La prima sessione di prove libere si è chiusa con… - fmimolise : MotoGP 2021. GP di Spagna a Jerez. La giornata di prove libere commentata da Zam e Matteo Baiocco IN DIRETTA OGGI A… -