Il settore aerospaziale è sulla rampa di lancio (Di venerdì 30 aprile 2021) L'export dell'industria aerospaziale lombarda tiene nonostante gli effetti del Covid. Nel 2020 le esportazioni lombarde di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi sono aumentate del +0,4%, ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 30 aprile 2021) L'export dell'industrialombarda tiene nonostante gli effetti del Covid. Nel 2020 le esportazioni lombarde di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi sono aumentate del +0,4%, ...

Successo del volo VV18: anche due ingegneri aerospaziali coresi nella squadra che ha realizzato il lancio ... dove è stato progettato, sviluppato e costruito Vega (Vettore Europeo Generazione Avanzata), il lanciatore che rappresenta l'eccellenza italiana nel settore aerospaziale e che ha perfettamente messo ...

Satellite in orbita, applauso agli ingegneri coresi LA STORIAÈ andato bene il volo VV18, partito dalla base spaziale di Kourou, nella Guyana francese, la scorsa notte alle 22:50 ora locale. Nel team del lancio del satellite francese ci sono anche due..

