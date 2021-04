Il piccolo elicottero marziano Ingenuity non è riuscito a partire. Ma ora si tenta un nuovo volo

Leggi su cityroma

(Di venerdì 30 aprile 2021)non ha effettuato il suo quarto, quello finora più impegnativo. Ma il drone-della Nasa è in ottima salute e oggi si riprova con untivo (Foto: NASA/JPL-Caltech/ASU)Avrebbe dovuto librarsi in aria per la quarta volta, ma è stato il suo primo insuccesso: il drone-della missione Perseverance, infatti, non èa eseguire il suosu Marte come da programma, previsto per giovedì 29 aprile. Ad annunciarlo è la Nasa, secondo cuinon sarebbe passato alla “modalità di”, necessaria appunto per potersi librare in aria, anche se, rassicurano dall’agenzia spaziale, l’per il momento è al sicuro e in ...