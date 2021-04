Il Comitato ‘Centro Storico’ chiede controlli: “I commercianti non rispettano le regole” (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota del Comitato di quartiere ‘Centro Storico Benevento’ firmata dal suo presidente Luigi Marino in merito alle condotte di alcuni commercianti in una fase così delicata: “La nostra precedente nota non ha ricevuto alcun riscontro. Purtroppo, quello che temevamo sta accadendo. La tensione sale e l’assenza di chiarezza circa le regole emergenziali trasforma i rapporti tra privati in vere polveriere. Come ampiamente spiegato, infatti, pur essendo vicini emotivamente e fattivamente agli esercenti, non possiamo non criticare alcune condotte prive di quel minimo senso civico che dovrebbe contraddistinguere ogni rapporto tra consociati. Tutto, però, accade a causa del silenzio, immotivato ed illegittimo, della pubblica amministrazione. A questo punto, con fermezza, ai ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota deldi quartiereStorico Benevento’ firmata dal suo presidente Luigi Marino in merito alle condotte di alcuniin una fase così delicata: “La nostra precedente nota non ha ricevuto alcun riscontro. Purtroppo, quello che temevamo sta accadendo. La tensione sale e l’assenza di chiarezza circa leemergenziali trasforma i rapporti tra privati in vere polveriere. Come ampiamente spiegato, infatti, pur essendo vicini emotivamente e fattivamente agli esercenti, non possiamo non criticare alcune condotte prive di quel minimo senso civico che dovrebbe contraddistinguere ogni rapporto tra consociati. Tutto, però, accade a causa del silenzio, immotivato ed illegittimo, della pubblica amministrazione. A questo punto, con fermezza, ai ...

Advertising

anteprima24 : ** Il #Comitato 'Centro Storico' chiede controlli: 'I #Commercianti non rispettano le regole' **… - NTR24 : Concessione spazi pubblici in centro storico, il Comitato attacca il Comune: “La misura è colma”… - DRISAUCIMU : RT @UCIMU: #MARCHIO #UCIMU/ Carboniero: “Sostenibilità essenziale per la Nuova Manifattura” Principi Esg e ripresa sostenibile al centro d… - UCIMU : #MARCHIO #UCIMU/ Carboniero: “Sostenibilità essenziale per la Nuova Manifattura” Principi Esg e ripresa sostenibil… - portidiroma : Durante la seduta odierna del Comitato di Gestione dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale è stato approvat… -

Ultime Notizie dalla rete : Comitato ‘Centro Gabrielli: «Un’agenzia nazionale per la cybersecurity fuori dall’intelligence» Il Sole 24 ORE