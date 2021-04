I° Maggio al mare: spiagge chiuse da Ostia a Capocotta, Comune e Regione posticipano il via al 15 (Di venerdì 30 aprile 2021) La notte del 26 aprile del 1986, intorno all’1:24 della notte, all’interno della centrale nucleare di Chernobyl (in Ucraina), esplode un reattore: è il disastro. In poche ore la notizia fa il giro del mondo. Il terribile incidente, i cui postumi continuano ancora oggi a seminare morte e terrore, libera nell’aria un’immensa nube radioattiva che, secondo i calcoli degli scienziati di allora, investirà l’Europa intera. In Italia la nube tossica è attesa proprio in coincidenza del 1° Maggio. I° Maggio al mare: nemmeno la nube tossica di Chernobyl riuscì a scoraggiare i romani La raccomandazione, per qualche giorno, è quindi di evitare di esporsi per troppo tempo sia al vento che alle correnti: hai visto mai! Altri tempi, altre conoscenze e, soprattutto, altra cultura. Pochi giorni dopo, in occasione dell’attesa Festa dei Lavoratori, benché ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 aprile 2021) La notte del 26 aprile del 1986, intorno all’1:24 della notte, all’interno della centrale nucleare di Chernobyl (in Ucraina), esplode un reattore: è il disastro. In poche ore la notizia fa il giro del mondo. Il terribile incidente, i cui postumi continuano ancora oggi a seminare morte e terrore, libera nell’aria un’immensa nube radioattiva che, secondo i calcoli degli scienziati di allora, investirà l’Europa intera. In Italia la nube tossica è attesa proprio in coincidenza del 1°. I°al: nemmeno la nube tossica di Chernobyl riuscì a scoraggiare i romani La raccomandazione, per qualche giorno, è quindi di evitare di esporsi per troppo tempo sia al vento che alle correnti: hai visto mai! Altri tempi, altre conoscenze e, soprattutto, altra cultura. Pochi giorni dopo, in occasione dell’attesa Festa dei Lavoratori, benché ...

Advertising

italiaserait : I° Maggio al mare: spiagge chiuse da Ostia a Capocotta, Comune e Regione posticipano il via al 15 - filogabri : RT @filogabri: Orizzonte. #filosofia #BenedettoCroce #storia #1maggio #maggio #mayo #may #libri #books #cultura #philosophy #mare #sea #ma… - cronachedi : Ponte del Primo Maggio: gli italiani pronti alla gita fuori porta, ma niente mare - alertenergy : RT @ORazionali: ?? #daleggere su FOR la sintesi di @LuigiSantoro94 sul #talkFORenergy “Il vento vuole il mare aperto” ???? - ORazionali : ?? #daleggere su FOR la sintesi di @LuigiSantoro94 sul #talkFORenergy “Il vento vuole il mare aperto” ????… -