Granammare riparte con un nuovo format

(Di sabato 1 maggio 2021). A partire da ieri ilgastronomico salernitano di Lungomare Tafuri riaprirà i battenti nel rispetto delle normative vigenti in materia di contrasto alla diffusione del Coronavirus, con servizio ai tavoli outdoor dalle 12 alle 22 ed unmenù, frutto dello studio e della valorizzazione dei prodotti del territorio. Pizze, fritti, cocktail e piatti gustosi per incontrare le esigenze di salernitani e non. “L’attesa è finita – spiega il general manager Paolo Nobile – e siamo pronti a ripartire con l’entusiasmo e la passione che ci hanno contraddistinto sin dall’apertura. Abbiamo atteso il tempo necessario per riformulare la nostra proposta ed assicurare a tutte le tipologie di clienti un’esperienza gastronomica di qualità, fondata sulla valorizzazione dei prodotti del territorio. Ci siamo ...