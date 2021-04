Gasperini: «Secondo posto? Se non sbagliamo gli altri non riescono a raggiungerci» (Di venerdì 30 aprile 2021) Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato ai canali ufficiali del club per presentare il match contro il Sassuolo. “Il Secondo posto? Sicuramente è un bel traguardo, ma è tutto molto effimero. Per difendere questa posizione dobbiamo continuare a fare partite di grande spessore”. Quanto pesano i due punti di vantaggio sulle dirette concorrenti? “Abbiamo vissuto una bella settimana, ma può cambiare tutto nel giro di una partita. Le distanze sono ravvicinate, ma è anche vero che se non sbagliamo gli altri non riescono a raggiungerci”. Col Sassuolo sarà l’impegno più duro? “È difficile dirlo, tutte e cinque le partite hanno delle difficoltà. Indubbiamente incontriamo una squadra che sta facendo bene dal punto di vista delle prestazioni, c’è concentrazione ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 aprile 2021) Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero, ha parlato ai canali ufficiali del club per presentare il match contro il Sassuolo. “Il? Sicuramente è un bel traguardo, ma è tutto molto effimero. Per difendere questa posizione dobbiamo continuare a fare partite di grande spessore”. Quanto pesano i due punti di vantaggio sulle dirette concorrenti? “Abbiamo vissuto una bella settimana, ma può cambiare tutto nel giro di una partita. Le distanze sono ravvicinate, ma è anche vero che se nonglinon”. Col Sassuolo sarà l’impegno più duro? “È difficile dirlo, tutte e cinque le partite hanno delle difficoltà. Indubbiamente incontriamo una squadra che sta facendo bene dal punto di vista delle prestazioni, c’è concentrazione ...

Advertising

napolista : #Gasperini: «Secondo posto? Se non sbagliamo gli altri non riescono a raggiungerci» “E’ un bel traguardo, ma è tutt… - TuttoMercatoWeb : Atalanta, Gasperini: 'Secondo posto? Se non sbagliamo gli altri non possono raggiungerci' - vincycz74 : @Valeria23549267 @Marco_viscomi Virare su Inzaghi? Provare il tecnico del Bayern? Immaginare De zerbi o Gasperini?… - ferso52 : @davidecruciani @ogginunmarzo @EveBazinga @_Cotu Qui si sgonfiano tutti, meno i giocatori che arrivano già sgonfiat… - PerSaturno : @CalcioFinanza Secondo alcuni che la sanno lunga e non gli si può nascondere niente avrebbero fatto sganciare dal… -