Francia, attesa in accelerazione l’inflazione in aprile (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Cresce l’inflazione in Francia ad aprile. Secondo la stima preliminare diffusa dall’Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo hanno registrato una variazione positiva su base annua dell’1,3% dopo il +1,1% del mese precedente. Su base mensile si registra una salita dello 0,2% del mese precedente dopo il +0,6% di marzo. L’indice armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, indica una crescita tendenziale dell’1,7% ( +1,4% il mese precedente ) ed un aumento mensile dello 0,3% (+0,7% il mese precedente). (Foto: © Tomas Griger / 123RF) Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Cresceinad. Secondo la stima preliminare diffusa dall’Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo hanno registrato una variazione positiva su base annua dell’1,3% dopo il +1,1% del mese precedente. Su base mensile si registra una salita dello 0,2% del mese precedente dopo il +0,6% di marzo. L’indice armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, indica una crescita tendenziale dell’1,7% ( +1,4% il mese precedente ) ed un aumento mensile dello 0,3% (+0,7% il mese precedente). (Foto: © Tomas Griger / 123RF)

Advertising

hurdleandchase : @HippoCompiegne Gold Tweet #JohnnyCharron si conferma nel Gr3 del Prix Hopper e pensa al Ferdinand Dufaure, netta l… - Antonio23542439 : @drugo56873141 I terroristi in questione, prima di andare in carcere, dovranno essere estradati. Al momento sono st… - MarinoBruschini : RT @tg2rai: #Francia, rilasciati i 9 ex terroristi rossi fermati a #Parigi su richiesta della magistratura italiana. Per tutti è stata disp… - galata_mf : RT @tg2rai: #Francia, rilasciati i 9 ex terroristi rossi fermati a #Parigi su richiesta della magistratura italiana. Per tutti è stata disp… - Ettore572 : RT @tg2rai: #Francia, rilasciati i 9 ex terroristi rossi fermati a #Parigi su richiesta della magistratura italiana. Per tutti è stata disp… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia attesa Francia, attesa in accelerazione l'inflazione in aprile Cresce l'inflazione in Francia ad aprile. Secondo la stima preliminare diffusa dall' Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE) , i prezzi al consumo hanno registrato una variazione positiva su base annua dell'1,3% dopo ...

VINO (UIV): leve fiscali e contributi per evitare distorsioni mercato e assecondare rimbalzo Luce verde anche per l'export, forte della ripartenza attesa sui principali mercati, dove le ... Inoltre, in favore del Belpaese giocheranno da una parte le previsioni di vendemmia di una Francia ...

Francia, attesa in accelerazione l'inflazione in aprile ilmessaggero.it Francia, PIL quarto trimestre meglio delle attese (Teleborsa) – Rimbalza il PIL francese nel 4° trimestre, facendo meglio delle previsioni. Secondo la lettura preliminare diffusa dall’Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), il ...

Francia, attesa in accelerazione l'inflazione in aprile Cresce l'inflazione in Francia ad aprile. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi ...

Cresce l'inflazione inad aprile. Secondo la stima preliminare diffusa dall' Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE) , i prezzi al consumo hanno registrato una variazione positiva su base annua dell'1,3% dopo ...Luce verde anche per l'export, forte della ripartenzasui principali mercati, dove le ... Inoltre, in favore del Belpaese giocheranno da una parte le previsioni di vendemmia di una...(Teleborsa) – Rimbalza il PIL francese nel 4° trimestre, facendo meglio delle previsioni. Secondo la lettura preliminare diffusa dall’Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), il ...Cresce l'inflazione in Francia ad aprile. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi ...