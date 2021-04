“Draghi? Spendibile all’estero, ma sulla macchina amministrativa è irrilevante”. Così un alto burocrate smonta l’ascesa dei tecnici (Di venerdì 30 aprile 2021) I ministri tecnici possono incidere ben poco. Il nome di Mario Draghi può essere validamente speso all’estero, ma a livello amministrativo interno è “pressoché irrilevante“. Anche nella gestione concreta del Recovery Plan, che attualmente è “un minestrone“, e il coinvolgimento di società di consulenza private serve solo a dare una “patina di efficientismo“. Ce n’è anche per i “vanagloriosi” presidenti delle Regioni, spesso artefici del caos nella gestione della pandemia da Covid-19. Queste e altre osservazioni acuminate non vengono dalla (scarsa) opposizione all’attuale governo, ma dal cuore stesso del potere romano. In questa intervista, un potente capo di gabinetto racconta, con gli occhi degli altissimi burocrati e dirigenti ministeriali, la resistibile ascesa dei “tecnici” subentrati al governo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) I ministripossono incidere ben poco. Il nome di Mariopuò essere validamente speso, ma a livello amministrativo interno è “pressoché“. Anche nella gestione concreta del Recovery Plan, che attualmente è “un minestrone“, e il coinvolgimento di società di consulenza private serve solo a dare una “patina di efficientismo“. Ce n’è anche per i “vanagloriosi” presidenti delle Regioni, spesso artefici del caos nella gestione della pandemia da Covid-19. Queste e altre osservazioni acuminate non vengono dalla (scarsa) opposizione all’attuale governo, ma dal cuore stesso del potere romano. In questa intervista, un potente capo di gabinetto racconta, con gli occhi degli altissimi burocrati e dirigenti ministeriali, la resistibile ascesa dei “” subentrati al governo ...

