DIRETTA F1, GP Portogallo LIVE: Ferrari nella top-5 della FP1, Bottas in vetta (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP A JEREZ ALLE 9.55 E 14.10 13.11: Di seguito l’ordine aggiornato dei tempi: 1 Valtteri Bottas Mercedes1:20.088 4 2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.230 2 3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.556 24 Carlos SAINZ Ferrari+0.671 3 5 Charles LECLERC Ferrari+0.770 3 6 Lance STROLL Aston Martin+0.806 2 7 Daniel RICCIARDO McLaren+0.907 2 8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.994 3 9 George RUSSELL Williams+1.049 3 10 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.317 2 11 Esteban OCON Alpine+1.367 4 12 Pierre GASLY AlphaTauri+1.576 3 13 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.851 2 14 Nicholas LATIFI Williams+2.205 3 15 Fernando ALONSO Alpine+2.207 4 16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.631 3 17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.725 ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP A JEREZ ALLE 9.55 E 14.10 13.11: Di seguito l’ordine aggiornato dei tempi: 1 ValtteriMercedes1:20.088 4 2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.230 2 3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.556 24 Carlos SAINZ+0.671 3 5 Charles LECLERC+0.770 3 6 Lance STROLL Aston Martin+0.806 2 7 Daniel RICCIARDO McLaren+0.907 2 8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.994 3 9 George RUSSELL Williams+1.049 3 10 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.317 2 11 Esteban OCON Alpine+1.367 4 12 Pierre GASLY AlphaTauri+1.576 3 13 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.851 2 14 Nicholas LATIFI Williams+2.205 3 15 Fernando ALONSO Alpine+2.207 4 16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.631 3 17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.725 ...

SkySportF1 : ?? SCATTA IL WEEKEND A PORTIMAO: LIVE le #FP1, diretta su Sky Sport F1, canale 207 #PortugueseGP ???? #SkyMotori #F1… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Segui in diretta con noi le #FP1 del #PortugueseGP ???? - zazoomblog : Sky Sport F1 Diretta Esclusiva Gp Portogallo 2021. In chiaro differita TV8 - #Sport #Diretta #Esclusiva… - MARCO196913 : RT @SkySportF1: ?? Bottas davanti a tutti a Portimao (?? -30' #FP1) ? Primi 5 in un secondo LIVE ? - SkySport : RT @SkySportF1: ?? Bottas davanti a tutti a Portimao (?? -30' #FP1) ? Primi 5 in un secondo LIVE ? -