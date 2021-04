Carnesecchi | “Non sono ancora pronto per essere il portiere dell’Atalanta”

(Di venerdì 30 aprile 2021) Tra i portieri sta facendo molta strada Marco, estremo difensore della Nazionale italiana Under 21, di proprietà. Il giovane, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha spiegato le sue ambizioni. “di proprietà, ma per il momento guardo al presente e alla Cremonese. Devo dare continuità al mio percorso senza affrettare i tempi. Mi mancaqualcosa perilin Serie A” Poi sull’Under 21: “La parata all’ultimo minuto contro la Spagna mi ha dato tanta fiducia. Per quattro gare non ho preso gol e poi mi ha lanciato alla Cremonese. Non amo però le parate spettacolari, preferisco la concretezza e il non subire gol”. FOTO: Instagram profilo ...

AmePhenix : @Edorsi53 Ho visto il #Carnesecchi che non conoscevo e mi ha impressionato moltissimo! - Edorsi53 : @AmePhenix Molto promettente, #Plizzari. Dei giovani, mi ha incantato #Carnesecchi nell'#Under21. Ma non lo conosco bene. - OmmaleoSimpala0 : @Mario02138454 @AlanIlMagi @SkySport Si ma un conto è investire su un portiere forte abbastanza giovane che ha già… -

