Bari | ha un infarto e partorisce bimba | stanno bene entrambe

Un fortissimo dolore al torace l'ha costretta a catapultarsi al Policlinico di Bari. Grazia, 34enne di Monopoli, era già entrata nell'ultima settimana di gravidanza. I medici hanno dovuto prendere una ...

