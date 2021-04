Antonella Clerici, nessun dubbio per la Rai: la decisione definitiva (Di venerdì 30 aprile 2021) La Rai prende una decisione definitiva sul futuro di Antonella Clerici. La conduttrice viene confermata alla conduzione di “The Voice Senior”. La Rai conferma la messa in onda della nuova edizione di The Voice Senior. Senza troppe sorprese, l’emittente ha deciso di confermare Antonella Clerici. La conduttrice presenterà la nuova edizione del talent canoro, dopo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 30 aprile 2021) La Rai prende unasul futuro di. La conduttrice viene confermata alla conduzione di “The Voice Senior”. La Rai conferma la messa in onda della nuova edizione di The Voice Senior. Senza troppe sorprese, l’emittente ha deciso di confermare. La conduttrice presenterà la nuova edizione del talent canoro, dopo L'articolo proviene da Inews.it.

