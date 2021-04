Among Us arriverà su PS5 e PS4 quest'anno (Di venerdì 30 aprile 2021) Nel corso dello State of Play di ieri, è stato annunciato l'arrivo di Among Us su PS5 e PS4 entro quest'anno. Su PlayStation Blog leggiamo: "sali a bordo della navicella spaziale con 4-10 giocatori tramite il gioco online e mettiti al lavoro! Non dimenticare che a bordo potrebbero esserci uno o più impostori pronti a sabotare il tuo lavoro e infliggerti un colpo mortale". "All'inizio, Among Us era stato pensato come un titolo per dispositivi mobile da lanciare a livello locale e oggi siamo sbalorditi dal successo che ha ottenuto. Adesso, siamo entusiasti di annunciare che arriverà su PlayStation! Wow! Non vediamo l'ora che altri gamer si uniscano al nostro equipaggio spaziale... E che forse vengano fatti fuori! Con tutte e 4 le mappe disponibili per il gioco, da Skeld ad Airship, sarà un'esperienza a ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 30 aprile 2021) Nel corso dello State of Play di ieri, è stato annunciato l'arrivo diUs su PS5 e PS4 entro. Su PlayStation Blog leggiamo: "sali a bordo della navicella spaziale con 4-10 giocatori tramite il gioco online e mettiti al lavoro! Non dimenticare che a bordo potrebbero esserci uno o più impostori pronti a sabotare il tuo lavoro e infliggerti un colpo mortale". "All'inizio,Us era stato pensato come un titolo per dispositivi mobile da lanciare a livello locale e oggi siamo sbalorditi dal successo che ha ottenuto. Adesso, siamo entusiasti di annunciare chesu PlayStation! Wow! Non vediamo l'ora che altri gamer si uniscano al nostro equipaggio spaziale... E che forse vengano fatti fuori! Con tutte e 4 le mappe disponibili per il gioco, da Skeld ad Airship, sarà un'esperienza a ...

Advertising

Salvomallia3 : RT @PlayStationIT: Chiama a raccolta gli amici: Among Us arriverà su #PS4 e #PS5 quest'anno, con contenuti esclusivi di Ratchet & Clank: h… - tonimontanaro99 : RT @PlayStationIT: Chiama a raccolta gli amici: Among Us arriverà su #PS4 e #PS5 quest'anno, con contenuti esclusivi di Ratchet & Clank: h… - DarkPhoenixxxx : RT @PlayStationIT: Chiama a raccolta gli amici: Among Us arriverà su #PS4 e #PS5 quest'anno, con contenuti esclusivi di Ratchet & Clank: h… - PlayStationIT : Chiama a raccolta gli amici: Among Us arriverà su #PS4 e #PS5 quest'anno, con contenuti esclusivi di Ratchet & Clan… -