Almanacco del 30-04-2021 ore 07 | 30

(Di venerdì 30 aprile 2021)del giorno il buongiorno eh finalmente venerdì lo possiamo dire anche la fine di un mese è vero 30 Aprile Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Pio Quinto papà il nome Pio che deriva dal latino tardo pu Sofia significa colui che adempie dov’eri morali e religiosi Pio dice il proverbio al principio alla fine Aprile non è mai gentile Speriamo che oggi sto guardando un po’ dalla finestra dei nostri studi Roger so ma non è proprio il massimo della giornata ma confidiamo bene in questo fine settimana sempre ci mancherebbe sì o non ha più Oggi sì o no Ho detto sono nati oggi Vittorio Merloni Lara sampol Federica Fontana Ma noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggiRoger Ciao papi Caterina Roberto Emilia Roberta e Giulia Alloro auguriamo migliori auguri per un felice compleanno e rapidi che ci hanno raggiunto No proprio felici felici ...