"Ve la siete inventata". Bufera in Rai, l'Eredità sotto accusa: quel pesante sospetto sulla mancata vincita del concorrente (Di giovedì 29 aprile 2021) Una parola basta ad accendere la polemica. Succede a L'Eredità, il programma di Rai 1 condotto da Flavio Insinna. Qui contro la puntata andata in onda il 28 aprile si è scatenato un vero polverone. Il tutto è iniziato quando il concorrente ha vinto il triello ed finito nella fase finale del gioco con il palio 210mila euro. Le parole a disposizione erano "parlare, cristallo, piano, fermi, lavoro". Luciano, questo il suo nome, ha dimezzato più volte il montepremi e ha giocato per 26.250 euro. Finiti i minuti a disposizione per trovare la parola comune esatta, ecco che il concorrente svela la sua scelta: "Duro. L'ho collegata a duro lavoro". La risposta però è sbagliata. A dare una spiegazione è il concorrente: "La parola di stasera è sicurezza. Parlare in sicurezza, cristallo di sicurezza, piano di sicurezza, ...

