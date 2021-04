Uomini e Donne, Luca Cenerelli rifila un due di picche a Ida Platano (Di giovedì 29 aprile 2021) Tornata a Uomini e Donne per la prima volta dopo la fine della disastrosa relazione con Riccardo Guarnieri ha subito confessato di provare un interesse per Luca Cenerelli, cosa che aveva già annunciato qualche tempo prima in un’intervista. Ma a quanto pare il cinquantenne più ambito del trono over non ricambia affatto questo interesse. Lo ha confessato nel corso della sua ultima intervista rilasciata a “Uomini e Donne Magazine”, settimanale ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi. Pur affermando di essere rimasto colpito dalla bellezza di Ida, infatti, Luca ha ammesso di non avere alcuna intenzione di conoscere la dama, il cui ritorno lo ha lasciato sostanzialmente indifferente. Come prenderà Ida questa sorta di due di picche che tra l’altro ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 29 aprile 2021) Tornata aper la prima volta dopo la fine della disastrosa relazione con Riccardo Guarnieri ha subito confessato di provare un interesse per, cosa che aveva già annunciato qualche tempo prima in un’intervista. Ma a quanto pare il cinquantenne più ambito del trono over non ricambia affatto questo interesse. Lo ha confessato nel corso della sua ultima intervista rilasciata a “Magazine”, settimanale ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi. Pur affermando di essere rimasto colpito dalla bellezza di Ida, infatti,ha ammesso di non avere alcuna intenzione di conoscere la dama, il cui ritorno lo ha lasciato sostanzialmente indifferente. Come prenderà Ida questa sorta di due diche tra l’altro ...

