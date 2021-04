Uomini e Donne, è finita tra Claudio Cervoni e Sabina Ricci (Di giovedì 29 aprile 2021) Claudio Cervoni e Sabina Ricci sono durati ancora meno del previsto: la coppia formatasi nel trono over di Uomini e Donne, infatti, si è lasciata dopo alcune settimane di storia vissuta lontano dalle telecamere. Ma se Sabina è rimasta in silenzio senza commentare in alcun modo la cosa, Claudio invece ha raccontato il suo punto di vista in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine. L’uomo ha spiegato che a far finire la relazione è stata soprattutto la gelosia di Sabina, che non si è mai fidata di lui e ha cominciato a mettergli il muso per ogni cosa. A ciò si è aggiunta la lontananza geografica, visto che – come aveva annunciato già in studio su domanda di Maria De Filippi – per lavoro ha ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 29 aprile 2021)sono durati ancora meno del previsto: la coppia formatasi nel trono over di, infatti, si è lasciata dopo alcune settimane di storia vissuta lontano dalle telecamere. Ma seè rimasta in silenzio senza commentare in alcun modo la cosa,invece ha raccontato il suo punto di vista in un’intervista rilasciata aMagazine. L’uomo ha spiegato che a far finire la relazione è stata soprattutto la gelosia di, che non si è mai fidata di lui e ha cominciato a mettergli il muso per ogni cosa. A ciò si è aggiunta la lontananza geografica, visto che – come aveva annunciato già in studio su domanda di Maria De Filippi – per lavoro ha ...

