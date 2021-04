**Tv: AgCom richiama La7 per 'Non è l'Arena' su caso Genovese** (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - Nella seduta di oggi il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, all'unanimità, ha adottato una delibera di richiamo nei confronti de La7 per il programma 'Non è l'Arena' in merito alle trasmissioni dedicate al caso Alberto Genovese. L'Autorità richiama "la società La7 S.p.A. affinché assicuri il rigoroso rispetto dei principi sanciti nel Testo unico e nei provvedimenti dell'Autorità a tutela di una informazione imparziale e di una corretta modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari e dell'immagine della donna, avendo cura di realizzare nei programmi di informazione dedicati a fatti di attualità oggetto di procedimenti giudiziari in corso un equilibrato contemperamento tra il diritto di cronaca e i diritti fondamentali della persona, evitando forme di spettacolarizzazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - Nella seduta di oggi il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, all'unanimità, ha adottato una delibera di richiamo nei confronti de La7 per il programma 'Non è l'' in merito alle trasmissioni dedicate alAlberto Genovese. L'Autorità"la società La7 S.p.A. affinché assicuri il rigoroso rispetto dei principi sanciti nel Testo unico e nei provvedimenti dell'Autorità a tutela di una informazione imparziale e di una corretta modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari e dell'immagine della donna, avendo cura di realizzare nei programmi di informazione dedicati a fatti di attualità oggetto di procedimenti giudiziari in corso un equilibrato contemperamento tra il diritto di cronaca e i diritti fondamentali della persona, evitando forme di spettacolarizzazione ...

