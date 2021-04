The Mandalorian, un gioco sulla serie è in fase di sviluppo presso uno studio di Microsoft? (Di giovedì 29 aprile 2021) I fan di Mandalorian attendono con impazienza la terza stagione da alcuni mesi e mentre le prime informazioni sono già emerse, sarà comunque necessario aspettare il prossimo anno. Tuttavia, un rumor uscito recentemente potrebbe accrescere le aspettative del pubblico: secondo alcune indiscrezioni infatti sarebbe in via di sviluppo un gioco ispirato all'universo della serie. Il leaker e content creator di Xbox Era, Shpeshal Ed, ha rivelato le informazioni su Twitter. "Sì, ci sarà un gioco The Mandalorian. Potrei aver appena detto una cosa che non dovevo dire. Potrei aver esposto la mia fonte. Ho delle scuse da fare". Ricordiamo che Shpeshal Ed è la fonte di molte fughe di notizie che si sono dimostrate corrette in passato. Queste sono tutte le scarse informazioni che abbiamo al momento: ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 aprile 2021) I fan diattendono con impazienza la terza stagione da alcuni mesi e mentre le prime informazioni sono già emerse, sarà comunque necessario aspettare il prossimo anno. Tuttavia, un rumor uscito recentemente potrebbe accrescere le aspettative del pubblico: secondo alcune indiscrezioni infatti sarebbe in via diunispirato all'universo della. Il leaker e content creator di Xbox Era, Shpeshal Ed, ha rivelato le informazioni su Twitter. "Sì, ci sarà unThe. Potrei aver appena detto una cosa che non dovevo dire. Potrei aver esposto la mia fonte. Ho delle scuse da fare". Ricordiamo che Shpeshal Ed è la fonte di molte fughe di notizie che si sono dimostrate corrette in passato. Queste sono tutte le scarse informazioni che abbiamo al momento: ...

