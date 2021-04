Terrorismo: cagliaritano indagato per conflitto Ucraina (Di giovedì 29 aprile 2021) Dalle prime ore di oggi è in corso a Cagliari l'operazione 'Lone Wolf' della polizia di Stato contro il Terrorismo internazionale. Gli agenti della Digos stanno notificando a un 50enne residente in ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 aprile 2021) Dalle prime ore di oggi è in corso a Cagliari l'operazione 'Lone Wolf' della polizia di Stato contro ilinternazionale. Gli agenti della Digos stanno notificando a un 50enne residente in ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Terrorismo, cagliaritano indagato per il conflitto in Ucraina #Terrorismo - iconanews : Terrorismo: cagliaritano indagato per conflitto Ucraina - tripa19741 : RT @ilmessaggeroit: Terrorismo, cagliaritano indagato: avrebbe combattuto al fianco dei russi in #ucraina - giornaleradiofm : Terrorismo: cagliaritano indagato per conflitto Ucraina: (ANSA) - CAGLIARI, 29 APR - Dalle prime ore di oggi è in c… - ilmessaggeroit : Terrorismo, cagliaritano indagato: avrebbe combattuto al fianco dei russi in #ucraina -