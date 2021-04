Temptation Island torna con Filippo Bisciglia e senza coppie famose (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Covid non ha fermato Temptation Island l’anno scorso (che ha realizzato ben due edizioni, una condotta da Filippo Bisciglia ed una condotta da Alessia Marcuzzi) e non lo fermerà neanche quest’anno, anche se l’edizione autunnale sarebbe in forte bilico. Se l’anno scorso Maria De Filippi ha deciso di sospendere l’edizione Vip per produrne una ibrida ed una di soli nip, quest’anno secondo quanto riportato da Giuseppe Candela per Dagospia sarebbe in produzione solo un’edizione condotta da Filippo Bisciglia e composta totalmente da coppie non celebri. “Che estate sarebbe senza le corna pop-trash di Temptation Island? Il reality prodotto da Fascino tornerà in onda su Canale 5 da fine giugno e lo farà con l’edizione ... Leggi su biccy (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Covid non ha fermatol’anno scorso (che ha realizzato ben due edizioni, una condotta daed una condotta da Alessia Marcuzzi) e non lo fermerà neanche quest’anno, anche se l’edizione autunnale sarebbe in forte bilico. Se l’anno scorso Maria De Filippi ha deciso di sospendere l’edizione Vip per produrne una ibrida ed una di soli nip, quest’anno secondo quanto riportato da Giuseppe Candela per Dagospia sarebbe in produzione solo un’edizione condotta dae composta totalmente danon celebri. “Che estate sarebbele corna pop-trash di? Il reality prodotto da Fascino tornerà in onda su Canale 5 da fine giugno e lo farà con l’edizione ...

