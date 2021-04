Temptation Island 2021: Deddy e Rosa Di Grazia Nel Cast! (Di giovedì 29 aprile 2021) Temptation Island: come ogni estate andrà in onda il celebre reality show dei sentimenti e tra i concorrenti potrebbero esserci due volti molto noti di Amici 20. Ecco le prime indiscrezioni sul cast della nuova edizione di Temptation Island 2021! Temptation Island sta per fare il suo ritorno durante la stagione estiva, come ogni anno. Iniziano quindi a trapelare i nomi dei primi concorrenti. E tra questi, si parla di Deddy e Rosa Di Grazia, la coppia che si è formata durante Amici 20. Ecco i dettagli… Temptation Island: Deddy e Rosa tra i concorrenti della nuova edizione! Nonostante per ora non siano arrivate conferme ufficiali, sembra proprio che tra ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 29 aprile 2021): come ogni estate andrà in onda il celebre reality show dei sentimenti e tra i concorrenti potrebbero esserci due volti molto noti di Amici 20. Ecco le prime indiscrezioni sul cast della nuova edizione dista per fare il suo ritorno durante la stagione estiva, come ogni anno. Iniziano quindi a trapelare i nomi dei primi concorrenti. E tra questi, si parla diDi, la coppia che si è formata durante Amici 20. Ecco i dettagli…tra i concorrenti della nuova edizione! Nonostante per ora non siano arrivate conferme ufficiali, sembra proprio che tra ...

