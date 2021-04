Spara a un elefante e festeggia. Chi è LaPierre, il capo della lobby delle armi americana (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr – Wayne LaPierre è il capo della National Rifle Association (Nra), potentissima lobby delle armi americana. Ed è finito al centro di una bufera per un video del 2013 pubblicato due giorni fa dal New Yorker. Le immagini mostrano LaPierrre Sparare tre volte, a una distanza ravvicinata, a un elefante in Botswana. Sono immagini cruente e difficilmente sopportabili per chi ama gli animali. Oltretutto nel video il capo della Rna, dopo aver Sparato all’elefante, si innervosisce non essendo comunque riuscito a ucciderlo. Non solo LaPierre, anche la moglie Spara a un elefante ed esulta Interviene allora un altro ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr – Wayneè ilNational Rifle Association (Nra), potentissima. Ed è finito al centro di una bufera per un video del 2013 pubblicato due giorni fa dal New Yorker. Le immagini mostrano LaPierrrere tre volte, a una distanza ravvicinata, a unin Botswana. Sono immagini cruente e difficilmente sopportabili per chi ama gli animali. Oltretutto nel video ilRna, dopo averto all’, si innervosisce non essendo comunque riuscito a ucciderlo. Non solo, anche la mogliea uned esulta Interviene allora un altro ...

