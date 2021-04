Shevchenko | “Al Milan grazie a Braida Instanbul? Gridavo nella notte”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Shevchenko Milan

Pianeta Milan

ricorda il suo arrivo algrazie a Braida, ma anche la finale di Champions persa col Liverpool e il trasferimento al Chelsea. Andriyha vinto quasi tutto aled è nella storia del club anche per essere il secondo marcatore di sempre. Solamente Gunnar Nordhal è davanti a lui per numero di gol. È stato un giocatore ...Tra i suoi vicini di casa per anni ci sono state due stelle dell'Inter e del: Karl Heinz Rummenigge e Andriy. Non gli unici vip presenti in paese dove vive anche Ivana Spagna , ma ...Andriy Shevchenko ha vinto quasi tutto al Milan ed è nella storia del club anche per essere il secondo marcatore di sempre. Solamente Gunnar Nordhal è davanti a lui ...Come è stato crescere a 200 chilometri da Chernobyl? «Spero di non scandalizzare nessuno se dico che mi sembrava tutto normale. Avevo dieci anni. Mi divertivo come un pazzo giocando a calcio ovunque, ...