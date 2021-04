Sergio Ramelli | Lodi gli dedica una via a 46 anni dalla morte

(Di giovedì 29 aprile 2021)- Nessuna manifestazione di estrema destra o filo nazista, come avvenuto altrove, in suo nome. L'intitolazione di una via, nell'OltreAdda , a, questa mattina, è stata votata ...

Advertising

Giorgiolaporta : Ogni #29Aprile il primo pensiero va a #SergioRamelli e alla sua storia. Ogni volta che twittiamo, facciamo un dibat… - GIOVANNISETTAN1 : 'Il tuo sorriso è una carezza nel vento: sopravvive al tempo e polverizza l'odio' 46 anni fa Sergio Ramelli non è m… - Rodrigotortill2 : @BS_ufficiale Sergio Ramelli Presente! - __Naglfar : 29 aprile 1975 dopo 47 giorni di agonia muore Sergio Ramelli - Iberoacorralado : RT @ViiLegio: Sergio Ramelli, ¡PRESENTE! -

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Ramelli

Il Giorno

Lodi - Nessuna manifestazione di estrema destra o filo nazista, come avvenuto altrove, in suo nome. L'intitolazione di una via, nell'OltreAdda , a, questa mattina, è stata votata soprattutto al ricordo dello studente 18enne, di origine lodigiana, che morì in un letto d'ospedale, il 29 aprile di 46 anni fa, dopo un'agonia di 47 ...Da oggi, nell' anniversario dalla morte, a Lodi c'è una via intitolata a. La targa è stata scoperta stamattina tra le vie Piave e Cavallotti, nel quartiere Revellino. A deciderlo il Comune di Lodi, doveè sepolto, nel cimitero Maggiore "..."Mi appello al ministro Bianchi perché intitoli il liceo Molinari al giovane del Fronte della Gioventù", ha detto la deputata di FdI Paola Frassinetti. La targa svelata dalla sindaca Sara Casanova (Le ...A margine anche un commento di Patrizia Baffi, consigliere regionale eletta a Codogno per il Pd e recentemente passata a Fratelli d’Italia: «Condivido le parole e le motivazioni con cui già negli anni ...