Recovery: al via Cdm a P.Chigi (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - E' iniziato a Palazzo Chigi, con un'ora di ritardo rispetto alla convocazione, il Consiglio dei ministri sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, Cdm che darà il disco verde prima dell'invio del testo a Bruxelles, atteso entro domani. Nel corso della riunione verrà esaminato anche il decreto legge istitutivo di un fondo complementare al Pnrr per gli investimenti che, per motivazione di tempi o per natura, non possono rientrare tra gli investimenti del Piano. In Cdm ci sarà anche un decreto legge in materia di termini legislativi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - E' iniziato a Palazzo, con un'ora di ritardo rispetto alla convocazione, il Consiglio dei ministri sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, Cdm che darà il disco verde prima dell'invio del testo a Bruxelles, atteso entro domani. Nel corso della riunione verrà esaminato anche il decreto legge istitutivo di un fondo complementare al Pnrr per gli investimenti che, per motivazione di tempi o per natura, non possono rientrare tra gli investimenti del Piano. In Cdm ci sarà anche un decreto legge in materia di termini legislativi.

