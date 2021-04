Rasato a zero, pelle e ossa, Navalny appare consumato dal carcere (Di giovedì 29 aprile 2021) Rasato a zero, pelle e ossa. In collegamento video con il tribunale è apparso così Aleksey Navalny, il principale oppositore di Vladimir Putin e del Cremlino, che sta uscendo dallo scipero della fame ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 aprile 2021). In collegamento video con il tribunale è apparso così Aleksey, il principale oppositore di Vladimir Putin e del Cremlino, che sta uscendo dallo scipero della fame ...

Advertising

lostthemoth : Oddio Ronnie Radke sembra si sia rasato a zero. I suoi poveri capelli, nooo. - BiMademoiselle : @ViolaMilano In biblioteca 22 anni fa. Si era rasato a zero perché la ex l’aveva lasciato e mi sembrava un marine d… - velvhes : mio fratello si è rasato a zero e mia mamma sta piangendo voi tutto bene - secsisimbol : So che non ve ne frega niente, ma ho appena fatto la barba rasato a zero tutto e sopratutto dove state immaginando… - PaoloLeChat : @nikpalm64 Non sono rasato, sebbene ne abbia pochi mai a zero. Corti corti sì ma non a zero -