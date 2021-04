Rapina in gioielleria con due morti, preso il terzo bandito in fuga (Di giovedì 29 aprile 2021) stato fermato il complice dei due banditi uccisi ieri da un gioielliere di Grinzane Cavour , nel Cuneese, durante un tentativo di Rapina. Ferito da un colpo d'arma da fuoco ad una gamba, si è ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 29 aprile 2021) stato fermato il complice dei due banditi uccisi ieri da un gioielliere di Grinzane Cavour , nel Cuneese, durante un tentativo di. Ferito da un colpo d'arma da fuoco ad una gamba, si è ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Due persone sono morte nella tentata rapina a una gioielleria di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Tre malviventi avreb… - fattoquotidiano : Tentata rapina in una gioielleria a Grinzane Cavour: il titolare spara, morti due rapinatori - Noiconsalvini : +++++ TENTATA RAPINA IN UNA GIOIELLERIA DI GRINZANE CAVOUR: UCCISI A COLPI DI PISTOLA 2 BANDITI, UN TERZO IN FUGA S… - telecitynews24 : ??TENTATA RAPINA IN UNA GIOIELLERIA DI GRINZANE CAVOUR, NEL CUNNESE?? Due rapinatori sono morti?? #cronaca… - qnazionale : Tentata rapina in gioielleria a Grinzane Cavour, fermato bandito in fuga -