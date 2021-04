Quando i pigiami diventano veri e propri outfit e dettano tendenza (Di giovedì 29 aprile 2021) Alzi la mano chi, in questo lungo periodo tra lockdown e restrizioni, si è lasciato andare ad un abbigliamento più confortevole in casa, scegliendo persino il pigiama. In quel caso, sappiate che tra i trend della Primavera/Estate 2021 troviamo anche loro: pigiami, tanti e belli colorati. Uno degli indumenti più gettonati e che rientra nel nightwear, con la Primavera 2021 diventa quasi un outfit da sfoggiare. Certo, non ci sogneremmo mai di indossarlo per uscire di casa, ma per affrontare una giornata di lavoro al computer, in modalità smart working, why not? pigiami glamour e dove trovarli: le scelte della Primavera/Estate 2021 Dite pure addio ai pigiami di flanella, perché la Primavera è arrivata e porta con sé tanti nuovi spunti, fantasie e colori. In questa fase in cui le temperature preferiscono non sbilanciarsi, ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 29 aprile 2021) Alzi la mano chi, in questo lungo periodo tra lockdown e restrizioni, si è lasciato andare ad un abbigliamento più confortevole in casa, scegliendo persino il pigiama. In quel caso, sappiate che tra i trend della Primavera/Estate 2021 troviamo anche loro:, tanti e belli colorati. Uno degli indumenti più gettonati e che rientra nel nightwear, con la Primavera 2021 diventa quasi unda sfoggiare. Certo, non ci sogneremmo mai di indossarlo per uscire di casa, ma per affrontare una giornata di lavoro al computer, in modalità smart working, why not?glamour e dove trovarli: le scelte della Primavera/Estate 2021 Dite pure addio aidi flanella, perché la Primavera è arrivata e porta con sé tanti nuovi spunti, fantasie e colori. In questa fase in cui le temperature preferiscono non sbilanciarsi, ...

Beatricehishere : Ho la stessa convinzione di riuscire nella vita come quando a 16 anni uscii con i pantaloni del pigiama di Batman p… - lounanobastardo : mamma è preoccupata su quali pigiami e ciabatte devo portarmi per quando mi ricoverano. io mi vedo già a sfilare ne… - LUCIANA75087178 : RT @CarloBianconi7: @DolceAlterego Io e mio figlio ci scambiamo le scarpe, i pigiami, mi ruba il profumo, lui mi passa le tute da ginnastic… - caciobear : Vi ricordate quando al serale si indossavano i pigiami orrendissimi con la A di amici enorme #Amici20 - VallyLongo : @AmeriniYuri Me ne compro subito qualcuno di questi grazie 'Ecco i pigiami eleganti, che sono vestiti per uscire e… -