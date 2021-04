PS5 potrebbe cambiare design a causa della carenza di componenti

(Di giovedì 29 aprile 2021) I problemi di fornitura di PlayStation 5 sono ben noti a tutti ormai e, condividendo gli ultimi risultati finanziari, il CFO di Sony, Hiroki Totoki, ha affermato che è improbabile che le scorte aumentino drasticamente quest'anno. Entro il 31 marzo, Sony ha piazzato 7,8 milioni di console PS5 in tutto il mondo. L'offerta delle console sta gradualmente aumentando ma non soddisfa ancora la domanda. Nemmeno Totoki si aspetta che questi problemi vengano risolti completamente quest'anno. Uno dei motivi principali del problema di fornitura è laglobale diche influisce sulla produzioneconsole. AMD, la società che produce le CPU e le GPU di PS5, prevede di aumentare la propria offerta durante la seconda metà del 2021. Per aggirare specificamente il problema dei, Totoki ha affermato che la ...

Ultime Notizie dalla rete : PS5 potrebbe

