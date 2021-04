Parlamento Ue chiede stop al cemento entro il 2050 (Di giovedì 29 aprile 2021) BRUXELLES - Misure per la riduzione al minimo dell'impermeabilizzazione del suolo, fenomeno principalmente legato alla cementificazione, e impegno per raggiungere l'obiettivo "nessun consumo netto di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 29 aprile 2021) BRUXELLES - Misure per la riduzione al minimo dell'impermeabilizzazione del suolo, fenomeno principalmente legato alla cementificazione, e impegno per raggiungere l'obiettivo "nessun consumo netto di ...

Advertising

FratellidItalia : Lunedì il Presidente Draghi illustrerà al Parlamento il #RecoveryPlan, ma mancano meno di 48h e non è stato ancora… - rosannabattafa2 : @alessiopapi2 @libellula58 Tanto nessuno ne sa niente; neanche discusso in Parlamento e quindi non ha neanche senso… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Certificato Covid-19 Ue, il Parlamento europeo chiede test gratuiti e accessibili per tutti #FattieMisfattidEuropa ht… - walterdariz : RT @NAPFLG: @myrtamerlino Perché non chiede a #Bersani da quanti anni occupa la poltrona in Parlamento,oltre a quella dei TALK della 7TV ? - AiseStampa : Malta: il Parlamento Ue chiede giustizia per l’omicidio di Caruana Galizia e riforme -